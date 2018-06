Adolescente inglês é levado por correnteza em praia do Rio

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros busca um adolescente inglês de 14 anos que desapareceu na terça-feira, 2, na Praia de Lopes Mendes, na Ilha Grande, no Sul Fluminense.

Dez homens da corporação participam das buscas, com o apoio de um helicóptero. Os trabalhos tiveram início ontem, mas foram interrompidos a noite devido a falta de visibilidade. As equipes retomaram o serviço hoje por volta das 7h30.

O jovem nadava com amigos na praia quando foi puxado por uma correnteza e desapareceu. O mar estava agitado no momento do acidente.