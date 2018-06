Adolescente mata colega e tenta esconder corpo após briga por DVDs

SÃO PAULO - Um adolescente de 13 anos confessou, na manhã desta segunda-feira, 21, ter matado um amigo Igor Santos Gusmão, de 12,com golpes de enxada e tentado esconder o corpo da vítima no quintal de casa, no bairro periférico de São Braz, em Prado, no extremo sul baiano.

Em depoimento, o adolescente confessou o crime. Justificou dizendo que Igor ameaçou agredi-lo com pedras durante uma discussão sobre DVDs emprestados pelo agressor à vítima.

O corpo havia sido descoberto no domingo de manhã, enterrado no quintal da casa de uma auxiliar de enfermagem, mãe do acusado. Ao voltar de um plantão em um hospital da região, ela notou que a terra do quintal de sua casa havia sido revirada e chamou a polícia.

O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público.