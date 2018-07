Adolescente mata e degola comerciante após assalto O comerciante Carlos Alberto de Oliveira, de 49 anos, foi assassinado, na noite de terça-feira, em Peruíbe, litoral sul de São Paulo quando se aproximava de casa, na área central da cidade. Ele tentava estacionar o carro na garagem quando foi abordado por três adolescentes, de 13, 14 e 16 anos, que anunciaram o assalto. Ao reagir, Carlos Alberto foi morto na hora com vários tiros de calibre 38, disparados pelo garoto de 13 anos. A vítima teve ainda o pescoço cortado. O carro do comerciante foi levado primeiro para as ruínas do Abarebebê, perto do centro e abandonado no Parque do Trevo, na entrada de Peruíbe. Uma denúncia anônima levou a Polícia a deter o grupo durante a madrugada. A frieza dos três adolescentes, que confessaram o crime, chamou a atenção dos policiais. Segundo contou o delegado Pedro Augusto Louzada Correia, J.R.L., de 13 anos, confessou que o mais velho do grupo, C.R.L., de 16, foi quem tinha a arma, roubada do pai. O outro menor envolvido é D.A.S., de 14 anos. Os três não tinham passagens anteriores pela polícia. "Eles narraram o crime com a maior frieza, sem levar em conta que acabaram com a vida de um ser humano e de uma família inteira", disse. Depois de serem ouvidos na delegacia, os três menores foram encaminhados à Promotoria da Infância e da Adolescência do município.