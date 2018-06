Adolescente mata tio com disparo acidental em Minas Gerais

Um homem de 35 anos morreu após um disparo acidental feito pelo próprio sobrinho, um adolescente de 13 anos, na manhã desta sexta-feira, 10, na zona rural de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais.

Segundo informações da polícia civil da região, o menor estava brincando com o revólver calibre 22 que pertenceria ao tio. O tiro acertou o peito do lavrador Adilson Gonçalves. Ele chegou a ser encaminhado a Santa Casa, mas morreu a caminho do hospital. O menino vai ser ouvido pela polícia ainda nessa sexta. A arma não tem registro e Gonçalves não tinha autorização de posse da arma.