Adolescente matou caseiro de sítio por vingança A polícia de Jeriquara, na região de Ribeirão Preto, descobriu ontem à noite que o autor do crime contra o caseiro do sítio São João, Augusto Nogueira, de 63 anos, foi o adolescente A.P.R., de 16 anos, por vingança. Segundo o delegado Clóvis Rodrigues da Costa, o menor também mora numa propriedade rural e sempre visitava Nogueira para assistir televisão. Mas ele estava indignado com a acusação de que teria furtado uma cartucheira do caseiro. No domingo, ele esteve no sítio e foi novamente acusado. Então, pegou uma espingarda winchester calibre 22, escondida num canavial, e matou Nogueira. Como a arma estava com defeito, carregou as balas uma a uma: 17 tiros atingiram Nogueira, que ainda foi arrastado e teve o pescoço cortado com uma faca. As armas foram encontradas pela polícia. A.P.R. foi encaminhado à Justiça da vizinha Pedregulho.