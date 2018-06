Adolescente morre após comer biscoito envenenado por colegas no Recife

SÃO PAULO - Um adolescente de 12 anos morreu após comer biscoitos envenenados em uma escola em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana de Recife. O caso aconteceu na última terça-feira, 7.

Segundo a Polícia Civil, os biscoitos foram envenenados com chumbinho por duas colegas e, na verdade, deveriam ser comidos por outras duas adolescentes. As quatro haviam se desentendido dias antes. O menino foi encarregado de levar os biscoitos para as vítimas originais, mas, sem saber que estavam alterados, acabou comendo-os.

Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Prazeres, mas não resistiu. O médico suspeitou de envenenamento e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Logo depois a polícia iniciou a investigação sobre o caso.

A delegada responsável seguia investigando o caso nesta segunda-feira, 13. As meninas já foram ouvidas e confessaram que colocaram chumbinho na comida. O laudo do IML deve sair em breve. Só então será definida a medida a ser tomada em relação às responsáveis.