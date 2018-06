Adolescente morre após ser esfaqueado dentro de escola em MG

BELO HORIZONTE - Um adolescente de 16 anos morreu na manhã de quinta-feira, 25, depois de ter sido esfaqueado dentro da escola. O crime ocorreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O acusado é um colega da vítima, também de 16 anos, que foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, na tarde de ontem, os dois rapazes brigaram dentro da Escola Estadual Estêvão de Oliveira. No fim das aulas, a vítima deixava a instituição quando foi surpreendida pelo colega, que deu três facadas no tórax da vítima.

Um professor teria testemunhado o crime e tomado a faca do rapaz, que fugiu. A vítima foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi encontrado pela PM, já de noite, e levado junto com a mãe para uma delegacia.

Na terça-feira, 22, um aluno já havia sido encontrado com um revólver carregado dentro da Escola Estadual Carlos Drumond de Andrade, no bairro Jardim Felicidade, região norte de Belo Horizonte. Cinco dias antes, um adolescente de 14 anos foi apreendido na Escola Estadual Professora Amélia Guimarães, na região nordeste da Capital, depois de dar um tiro dentro da sala de aula. O rapaz levou a arma do pai, militar, para "assustar" um colega com quem havia brigado.