Adolescente morre após ver irmão ser atingido por tiro acidental no Rio

RIO - Um adolescente de 14 anos passou mal e não resistiu ao ver o irmão de 12 anos ser atingido por um tiro acidental disparado por outro jovem de 17 anos. A tragédia aconteceu na Favela de Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, na noite desta quarta-feira, 19.

Os irmãos foram levados por parentes para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiram e morreram na unidade. Na Divisão de Homicídio da Capital (DH), o adolescente de 17 anos contou que manuseava uma pistola 9 milímetros e disparou acidentalmente contra o menino de 12 anos. O adolescente disse que atuava no tráfico da comunidade e que ganhou a arma de um traficante da região.

Após o disparo, moradores teriam tentado linchar o autor do disparo. Quando os policiais do 27º Batalhão (Santa Cruz) chegaram ao local, o adolescente estava sentado no chão ao lado da arma do crime e cercado por moradores, que fugiram.

Ele foi levado para a 36ª Delegacia de Polícia (Santa Cruz), depois foi encaminhado para a DH, que investigará o caso. Em seguida, foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de onde foi transferido para um abrigo da prefeitura. O adolescente foi apreendido por homicídio.