Adolescente morre atropelada por caminhão durante carnaval no RS

PORTO ALEGRE - Uma adolescente de 16 anos morreu na madrugada deste domingo, 15, atropelada por um caminhão de som, no Rio Grande do Sul. Giedry Silva Cuenca foi atingida pelo veículo na dispersão dos trios elétricos, por volta das 3h, no centro de Jaguarão, cidade ao sul do Estado, na divisa com o Uruguai.

A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, Giedry caiu no chão antes de ser atingida pelas rodas do veículo. O caminhão foi apreendido e passará por perícia.

Ainda de madrugada, a Prefeitura da cidade chegou a suspender os festejos. Entretanto, já na tarde deste domingo a programação teve autorização para ser retomada. Durante os eventos, haverá um minuto de silêncio em homenagem à jovem.

A diretoria do bloco Marajás do Trago, a quem pertence o caminhão, informou por meio de nota que abandonou o carnaval deste ano. “Apesar de a menina não ser integrante do trio elétrico Marajás do Trago, envolvidos no acontecimento e extremamente abalados, não temos condições psicológicas de continuar com os desfiles no carnaval de 2015."