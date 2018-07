Adolescente morre eletrocutado em Hortolândia O adolescente Samuel de Souza Santos, de 12 anos, foi encontrado morto ontem à noite, por volta das 22h, em Hortolândia, depois de ter desaparecido no sábado. O corpo foi localizado por guardas municipais no Jardim Santa Clara. Santos morreu ao receber uma descarga elétrica. A polícia investiga o caso e trabalha com as hipóteses de que o garoto tenha passado sobre um fio desencapado ou tentado subir em um poste. Segundo o pai, o comerciante José dos Santos Silva, no sábado à tarde o adolescente saiu de casa para brincar e não mais retornou. No domingo à tarde, Hortolândia havia registrado outro caso de morte por descarga elétrica. O jogador de futebol amador Helden Tavares da Silva, de 17 anos, morador de Campinas, foi atingido por um raio num campo de futebol no bairro Remanso Campineiro, quando se preparava para disputar uma das semifinais do Campeonato Amador Juvenil de Hortolândia. O início do jogo havia sido adiado por conta da chuva, mas Silva permaneceu no campo, se aquecendo. Ele chegou a ser socorrido depois de receber a descarga elétrica, mas morreu a caminho do hospital. O rapaz foi enterrado hoje em Campinas.