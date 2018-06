Adolescente morre em Campinas após mexer em arma da mãe

Um garoto de 16 anos morreu na madrugada desta terça-feira, 24, atingido por um tiro acidental na cabeça, quando mexia em um revólver em sua casa, no Jardim San Diego, em Campinas. A arma pertencia à mãe do estudante. Os pais do menino são policiais militares.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estava com o irmão e ao menos um amigo. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Dr. Mario Gatti, mas não resistiu e chegou sem vida ao local.