Adolescente morre em naufrágio Um adolescente de 15 anos morreu no naufrágio de um barco em Manaus, anteontem, no lago do Puraquequara, que deságua no Rio Negro. Os outros 11 ocupantes da embarcação foram resgatados. A Capitania dos Portos instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente.