Adolescente morre em rebelião no Paraná Um adolescente de 17 anos morreu e um educador social ficou ferido em uma rebelião que durou cerca de seis horas, na noite de segunda-feira, 27, no Centro de Sócioeducação São Francisco, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a direção da casa, "o clima de final de ano, que intensifica o desejo de liberdade dos garotos, somado às rixas entre os grupos" foram os causadores do motim. Segundo uma nota da direção, o adolescente morto tinha apenas contato com uma avó distante e a namorada. Ele estava em um alojamento diferenciado, em razão de ameaças, e foi um dos líderes da rebelião. Esta era a terceira vez que estava internado. Os suspeitos do assassinato já foram ouvidos pela polícia. Além da reivindicação para que possíveis saídas de fim de ano sejam antecipadas, alguns pediram a transferência para o interior do Estado para ficar mais perto dos familiares. A rebelião começou por volta das 21h30, quando alguns internos conseguiram dominar sete educadores. Depois de abrir as portas de uma das alas, o movimento ganhou a adesão de outros adolescentes e o grupo ficou com cerca de 80 jovens. Eles colocaram fogo em colchões e começaram a destruir parte das instalações, além de ameaçarem os reféns. Um deles passou mal e foi liberado. Mas os outros permaneceram. O problema foi solucionado depois que os adolescentes aceitaram conversar sobre suas reivindicações.