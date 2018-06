Adolescente queimada por bebida está em estado grave

A adolescente M.J.C., de 15 anos, permanece internada em estado grave na UTI do Hospital Estadual de Bauru, com 42% do corpo com queimaduras de 2º e 3º graus, principalmente na parte superior, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde.

Ela foi atingida pelas chamas após a explosão de uma bebida, feita com álcool, durante uma festa na noite do último domingo, 17, em Dois Córregos, no interior de São Paulo. Uma outra jovem também sofreu queimaduras leves.

De acordo com boletim de ocorrência, o calçadista William Tomás Favaretto, de 20 anos, trabalhava como barman em uma festa no Espaço Trevo Eventos, na Rodovia SP-304, no trevo que dá acesso à cidade.

Ele preparava as bebidas para os convidados e uma das opções do cardápio era uma dose servida com fogo. M.J.C. pediu a bebida e enquanto esperava a preparação da dose, que exige que se coloque álcool em um recipiente de aquecimento, acabou sofrendo queimaduras de 2º e 3º graus.

O suposto barman colocou o álcool em uma tigela de inox que já estava em chamas, provocando a explosão. O fogo também atingiu outra adolescente, de 16 anos, que sofreu lesões leves.

M.J.C. foi levada para o Hospital Estadual de Bauru. William foi preso em flagrante por lesão corporal gravíssima e foi recolhido à Cadeia Pública de Barra Bonita.