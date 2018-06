Adolescente simula seqüestro no interior de SP O seqüestro da estudante C.C.K., de 16 anos, que desde a noite de sábado mobilizava a polícia da região de Sorocaba, a 92 quilômetros de SP, não passou de uma simulação. A garota contou com a ajuda de uma irmã de 12 anos para a farsa. A menina havia dito à polícia que ela e a irmã mais velha tinham sido rendidas por dois homens armados na região central de Salto de Pirapora, cidade onde moram. A garota mais nova teria sido libertada minutos depois com um bilhete no qual os supostos seqüestradores pediam à família que aguardassem um contato. Ameaçavam ainda matar a refém se a polícia fosse avisada. Um telefonema chegou a ser dado na manhã seguinte com um pedido de resgate. Na verdade, C. pretendia conseguir dinheiro do pai, um comerciante local, que é separado da mulher. Depois de simular o seqüestro, ela tomou um taxi e foi dormir em um hotel em Votorantim, cidade próxima. Os policiais de Salto de Pirapora pediram ajuda à Delegacia Anti-Seqüestro de Sorocaba. a polícia interceptou um telefonema dos supostos seqüestradores à família. No início da tarde de hoje a própria C. ligou para os familiares dizendo que tinha sido libertada. Os policiais desconfiaram da história, e C. acabou confessando a simulação.