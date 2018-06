Adolescente suspeito de matar empresário é apreendido no RS

SÃO PAULO - A Polícia Civil apreendeu na quarta-feira um adolescente de 15 anos suspeito de assassinar um empresário do ramo de hortifrutigranjeiros em Guaiba, região metropolitana de Porto Alegre. O suspeito foi encontrado na casa de uma amiga na Vila São Jorge. Segundo a polícia, o menor confessou o crime.

O jovem trabalhava como caseiro da vítima e tinha total acesso a casa. O empresário foi baleado no rosto e no pescoço com sua própria arma de caça. Ele morreu sentado em uma cadeira. Após o crime o menor fugiu do local. A espingarda usada no crime já foi encontrada.