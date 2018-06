Adolescente tenta matar mãe dela com uma faca em Mauá (SP) A adolescente A.M.M., de 17 anos, foi presa no final da tarde da quarta-feira, após tentar matar a própria mãe, Luzia Moreira de Souza, de 46 anos, com uma facada. A mãe sofre de paralisia no lado direito do corpo desde que foi vítima de um derrame cerebral. Segundo depoimento da adolescente à delegada Helena Vieira de Lima, ela se irritou com a mãe ao ser repreendida, pois queria pular o portão da casa para ir até a residência da mãe adotiva. O crime ocorreu no interior da casa 3 do imóvel 105 A, da Rua Sebastiana Augusto da Silva, no Jardim Zaira 4, em Mauá, na Grande São Paulo. A adolescente cravou uma faca no peito de Luzia, que foi levada em estado muito grave, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o Hospital de Clínicas Municipal Dr. Radamés Nardini. O crime foi testemunhado pelo primo da garota, identificado como Anderson, que dominou a adolescente quando ela tentava fugir. Policiais militares foram acionados e detiveram a menor, que foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mauá e transferida para o 1º Distrito Policial de Santo André, onde há carceragem feminina. A garota será entregue nesta manhã de quinta-feira à Vara da Infância e Juventude. Policiais militares que atenderam à ocorrência souberam, informalmente, através da adolescente, que a mãe de A.M.M. teria batido muito nela quando pequena. O hospital negou-se a passar informação sobre o estado de saúde da vítima.