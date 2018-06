Adolescentes e crianças furtam Chevette e são apreendidos em Taboão da Serra

Bruno Lupion, do estadão.com.br

Duas crianças, de 11 e 12 anos, e dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos na noite desta quarta-feira, 24, após furtarem um veículo Chevette de cor cinza na cidade de Embu.

Os policiais, avisados da ocorrência, localizaram e cercaram o veículo na rua Frei Damião, em Taboão da Serra. Dentro dele, identificaram os quatro menores.

"Eles disseram que tinham furtado o veículo em Embu para 'dar uma volta' e que depois o largariam em alguma rua", afirmou o tenente Brito, que participou da ocorrência. Segundo ele, o motorista era o adolescente de 14 anos.

O Chevette, localizado a cerca de 6 quilômetros do local do furto, será devolvido ao proprietário. As crianças e os adolescentes foram levados ao 1º DP de Taboão da Serra e estão à disposição da Justiça.