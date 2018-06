Adolescentes farão simulados para dias de chuva no Complexo do Alemão

SÃO PAULO - A Defesa Civil do Rio de Janeiro realiza nesta quinta-feira, 26, exercício simulado de desocupação de área de risco com crianças e adolescentes de até 14 anos no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade.

A comunidade que conta com o sistema de alerta e alarme para chuvas fortes passou por exercício semelhante em 26 escolas municipais e treinou aproximadamente 11 mil alunos no segundo semestre de 2011. O evento é uma parceria com o projeto Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros do Estado.

O projeto teve início no dia 17 de janeiro e acontece até 8 de fevereiro, nos períodos da manhã e da tarde, durante as férias escolares. As crianças e adolescentes farão os papéis das famílias que devem sair de suas residências e também dos agentes da Defesa Civil e da Assistência Social. No exercício, elas deverão pegar kits com remédios e documentos e se dirigir aos pontos de apoio.