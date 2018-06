Adolescentes matam idosa a pauladas em Recife Maria Anunciada da Conceição, de 87 anos, foi morta a pauladas, no fim de semana, por três garotos - um de 11 anos e os outros de 13 e 14 anos - no sítio onde morava, na zona rural de Limoeiro, no agreste. Apreendidos, os adolescentes confessaram o crime. Disseram ter ido à casa da senhora, que conheciam, para roubar galinhas, o que ela impediu. Então pegaram pedaços de madeira e bateram na sua cabeça. Eles afirmaram não ter tido intenção de matar. Ela foi encontrada viva, de acordo com familiares, mas morreu a caminho do Hospital da Restauração, no Recife. O menino de 11 anos foi levado para sua casa e os adolescentes foram encaminhados a uma unidade da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), onde poderão ficar por três anos.