Adolescentes presos durante seqüestro relâmpago em São Caetano do Sul Armados com um revólver calibre 38, três adolescentes foram detidos, por volta das 21h30 de ontem, após renderem um casal e dar início a um seqüestro relâmpago na região central da cidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Em um veículo Pálio preto, um projetista e sua mulher foram rendidos pelos adolescentes no semáforo do cruzamento entre as avenidas Goiás e Dr. Augusto de Toledo. A.G.E., A.M.S, ambos de 17 anos, e J.B.L, de 15, entraram no carro das vítimas, com a intenção de obrigá-las a realizar saques em caixas eletrônicos e, depois, entregar o carro aos criminosos. Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), sob o comando do sargento Camillo, em patrulhamento pela avenida, cruzaram com o Pálio e desconfiaram dos ocupantes. O veículo foi parado e os menores acabaram se entregando. Segundo a PM, os dois adolescentes de 17 anos já haviam sido detidos outras 4 vezes após realizarem, juntos, outros crimes da mesma natureza.