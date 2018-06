Adolescentes são atacados em trilha da Serra do Mar Um grupo de sete jovens que veio da cidade de São Paulo, neste domingo, a fim de fazer percorrer uma trilha na área continental de São Vicente, na baixada santista, foi surpreendido por assaltantes armados, que estupraram duas moças. De acordo com a Polícia, os adolescentes encontravam-se na Cachoeira de Paratinga, na Serra do Mar, quando foram surpreendidos pelos marginais. Eles disseram aos policiais do 3º Distrito Policial que não conheciam bem a região e que saíram de casa sem o conhecimento dos pais. Até o final da tarde desta segunda, a Polícia ainda não havia capturado os acusados.