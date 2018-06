Adolescentes são suspeitos de agredir colega surdo e mudo em escola de Cuiabá

CUIABÁ - Quatro adolescentes, um de 13 e três de 14 anos, são suspeitos de agredir um garoto surdo e mudo de 11 anos dentro do banheiro da Escola Estadual Salim Felício, em Cuiabá (MT). Segundo a Polícia Militar, os jovens ainda tentaram colocar cabeça da vítima dentro do vaso sanitário, depois de machucá-lo com socos e pontapés.

A ronda escolar da Polícia Militar foi acionada pelo diretor da escola que encontrou a vítima amarrada no banheiro. Aos policiais, a vítima indicou os autores da agressão. O caso chegou à direção da escola por meio de outras crianças que avisaram o que estava acontecendo.

A Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) instaurou procedimento de investigação. A vítima foi ouvida nesta terça-feira com ajuda de intérprete, pela equipe multidisciplinar. A direção da escola também prestou esclarecimentos.

Os quatro adolescentes agressores serão apresentados, nesta quarta-feira, 28, em audiência na Promotoria da Infância e Juventude de Cuiabá.

A responsável pela Delegacia Especializada de Adolescente, delegada Anaide Barros, considerou o fato grave, mas informou que, somente após ouvir todos os envolvidos, poderá definir as infrações. A coordenadora da unidade, Euzilene Chagas, negou que a vítima tenha sido agredida, mas admitiu que ele “estava um pouco assustado, mas não estava nervoso”. Segundo Euzilene, a escola está tomando as providências.