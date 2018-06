Adolescentes tentam fugir da Febem Tatuapé Dois adolescentes tentaram fugir da unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) Tatuapé, na zona leste da capital paulista, por volta das 16h30 desta quarta-feira. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, os meninos pularam o muro da unidade 5, que é vizinha ao Corpo de Bombeiros, e foram recapturados em seguida. Desde às 17h20, os agentes fazem a checagem e a contagem dos menores. O helicóptero Águia da Polícia Militar ajuda na ronda fora da unidade.