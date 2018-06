Adutora rompe e moradores ficam sem água na zona leste Uma adutora da Sabesp rompeu na Avenida Águia de Haia, na altura do número 4.100, em Artur Alvim, na zona leste de São Paulo, por volta das 3h30 desta segunda-feira, 12. Por conta do incidente, residências próximas à via permaneciam sem abastecimento de água até às 9h30 desta segunda. Funcionários da Sabesp trabalhavam no local para a realização dos reparos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um trecho da via foi interditada no sentido centro.