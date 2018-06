Adutora se rompe e complica trânsito em São Paulo Uma rede de distribuição de água da Sabesp se rompeu no início da tarde desta segunda-feira, 31, por volta das 13 horas, na zona norte de São Paulo. Segundo a assessoria da Sabesp, a rede tem 450 milímetros de diâmetro e está localizada na Avenida Luís Dumond Villares, próximo à Rua Tomé Pontes, no Jardim São Paulo, zona norte. Técnicos da Sabesp estão no local fazendo os consertos, que devem ficar prontos no início da noite. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da direita da via está interditada, causando lentidão nas proximidades.