Advogada de Eliza Samudio depõe nesta terça em Porto Alegre

SÃO PAULO - A advogada Anne Faraco vai depor às 15h45 desta terça-feira, 5, no 2º Juizado da Vara do Júri do Fórum Central de Porto Alegre, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ela defendeu Eliza Samudio no processo de reconhecimento de paternidade que ela movia contra o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes.

O depoimento será anexado aos autos do processo que corre contra o jogador na cidade de Contagem, em Minas Gerais, por homicídio, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Bruno e mais oito pessoas foram presas em julho de 2010, acusados de participação no desaparecimento e morte de Eliza Samudio, ex-amante do jogador. Ela tentava provar na Justiça que o Bruno é o pai do filho dela.