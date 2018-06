Advogada é morta com 5 tiros quando saía de casa em Curitiba

A advogada criminalista Kátia Regina Leite Ferraz, de 45 anos, foi morta, por volta das 9 horas da manhã de ontem (24), quando saía do condomínio residencial onde mora, no Bairro Boa Vista, em Curitiba.

Segundo a polícia, ela foi abordada por uma pessoa que se aproximou da caminhonete Sportage que dirigia, desferindo cinco tiros em sua cabeça com uma pistola 9 milímetros. Essa pessoa subiu rapidamente na garupa de uma motocicleta, que tinha a placa levantada para dificultar identificação, e fugiu.

Aparentemente, nenhum objeto da advogada foi levado e a polícia também duvida que tenha havido tentativa de roubo do veículo, em razão do número de tiros desferidos. "Analisamos outras nuances, alguma coisa relacionada com a atividade profissional ou vida pessoal", disse o delegado de Homicídios de Curitiba, Hamilton da Paz.

A seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil designou o advogado Dálio Zippin Filho para acompanhar o inquérito e enviou ofícios para o Ministério Público Estadual e para a Secretaria de Estado de Segurança Pública pedindo a designação de promotor e delegado especial.

Até janeiro de 2005, Kátia trabalhava na assessoria jurídica da Secretaria da Educação, quando se aposentou. A secretaria não forneceu dados sobre os motivos da aposentadoria precoce. A advogada morava no condomínio com três filhos.