Advogado classifica alerta policial como 'agressão'

De acordo com o advogado, "é absolutamente ilegal a difusão do alerta vermelho". Ele assevera que "o ato praticado fere a soberania do País e a independência do Congresso brasileiro".

Maurício Leite destacou que o advogado americano Bryan Skarlatos foi constituído para propor ação "visando à anulação do ato ilegal".

"Os Estados Unidos não podem decretar a prisão de um deputado brasileiro", adverte o criminalista José Roberto Batochio, que integra o núcleo de defesa de Maluf. "É uma situação absurda, gravíssima. Um precedente muito perigoso." / F. M.