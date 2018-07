Advogado da Universidade Estácio de Sá <BR> entrega nova fita O advogado da Universidade Estácio de Sá, no Rio, entregou hoje à polícia uma nova fita com imagens do circuito interno de TV, segundo informou a TV Globo News. As imagens foram gravadas dia 5 de maio, quando a estudante Luciana de Novaes, de 19 anos, levou um tiro na cantina da Universidade. O advogado entregou a fita e o livro de registro de presença de seguranças que tiveram acesso à sala de gravação no dia do crime. O delegado que cuida do caso, Luiz Alberto Andrade, disse que o livro pode indicar uma nova fraude, já que o primeiro registro de presença foi feito depois do dia 5 de maio.