Advogado de Bruno aparece usando drogas em vídeo; OAB-MG irá apurar conduta

BELO HORIZONTE - A Comissão de Ética da seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG) instaurou um procedimento para apurar a conduta do advogado Ércio Quaresma, que representa o goleiro Bruno Fernandes, acusado de ser o mandante do desaparecimento e possível morte de Eliza Samudio. Conhecido pelas atitudes polêmicas, o defensor de Bruno poderá ser suspenso preventivamente pela OAB, o que o impediria de continuar à frente do caso. O advogado aparece em um vídeo da TV Alterosa - afiliada do SBT em Belo Horizonte - fumando crack, supostamente em uma boca de fumo localizada na região noroeste da capital mineira.

Veja também

Confira vídeo onde advogado aparece consumindo droga

Ciente da gravação, Quaresma se antecipou à veiculação do vídeo e concedeu entrevista à emissora admitindo que é dependente da droga e luta há oito anos contra o vício.

Desde o início das investigações envolvendo o desaparecimento da ex-amante do goleiro foram abertos quatro procedimentos disciplinares contra o advogado na OAB. A conduta de Quaresma tem causado constrangimento na seção mineira da Ordem. A entidade requisitou o vídeo em que ele aparece consumindo crack. "A OAB está estudando a aplicação ou não de uma medida preventiva para a suspensão dele até que os processos sejam julgados.

A turma do Tribunal de Ética vai julgar se é o caso ou não de suspensão", disse nesta quarta-feira, 17, ao Estado o presidente da entidade, Luís Cláudio da Silva Chaves, alegando que a medida visa "preservar os clientes" do advogado. "A gente lamenta, uma droga grave dessas..." A OAB, disse Chaves, pretende realizar um rito célere depois que o defensor de Bruno for notificado.

Hoje, a reportagem procurou Quaresma, mas a informação em seu escritório era que ele estava em viagem. Na semana passada, durante audiência de instrução com depoimentos dos réus, o advogado disse a interlocutores que já esperava pela divulgação do vídeo. A gravação estaria sendo oferecida a emissoras de TV e jornais.

"Pai". Durante os interrogatórios no Fórum de Contagem (MG), ele protagonizou momentos inusitados ao dormir na sala de audiência, obrigando a juíza Marixa Fabiane Rodrigues a chamar sua atenção em pelo menos três oportunidades. "Doutor Ércio Quaresma, o senhor poderia parar de roncar e se aproximar para acompanhar o depoimento de seu cliente?", reclamou a magistrada durante o depoimento de Bruno.

O goleiro, apesar das confusões do advogado, já disse publicamente que o considera como um pai que não teve. Quaresma, contudo, já foi acusado de ameaças por familiares do próprio Bruno. A noiva do goleiro, a dentista Ingrid, chegou a gravar uma conversa telefônica em que o advogado, em tom ameaçador, dizia que não era o "advogado do diabo", mas o próprio. "Sou o cão, sou o demônio, sou o satã, o Lúcifer".

No ano passado, Quaresma chegou a ser preso com pedras de crack escondidas na boca em uma favela de Belo Horizonte. Na entrevista à emissora mineira, ele contou que há um ano e meio buscou ajuda profissional especializada para se livrar do vício, mas nesse período teve três recaídas.

Ex-policial na década de 1980, o advogado de 46 anos chegou a concorrer como candidato ao governo de Minas em 1994 e gosta de contar que trabalhou em outros casos de repercussão nacional - o assassinato da missionária americana Dorothy Stang e massacre de 19 sem-terra em Eldorado dos Carajás, ambos no Pará.