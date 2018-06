Advogado de Bruno será julgado pela OAB; colega assume defesa

BELO HORIZONTE - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Minas Gerais, marcou nesta segunda-feira, 22, o julgamento do advogado Ércio Quaresma Firpe, que defende o goleiro Bruno Fernandes no julgamento pelo sequestro e assassinato da ex-amante do atleta, Eliza Samudio.

Por isso, o advogado paranaense Claudio Dalledone Junior, que trabalha na defesa de Macarrão, afirmou que foi convidado por Bruno para assumir sua defesa.

Quaresma será julgado, em sigilo, pelo Tribunal de Ética e Disciplina da entidade no próximo dia 30. O advogado foi acusado por familiares e pela noiva de Bruno, a dentista Ingrid Oliveira, de ameaças para que o jogador não trocasse de defensor. Além disso, Quaresma também assumiu ser viciado em crack e na semana passada apareceu em um vídeo amador usando a droga em uma boca-de-fumo de Belo Horizonte.

Durante todo a investigação sobre o desaparecimento de Eliza e o julgamento sumário do caso - cuja sentença ainda não foi proferida pela juíza Marixa Fabiane Lopes -, o advogado ficou no centro de várias polêmicas por causa de várias declarações.

Ele teve diversas discussões com os policiais responsáveis pelas investigações e, nas audiências judiciais, chegou a ser advertido por Marixa por dormir e roncar no Tribunal do Júri do fórum de Contagem, na região metropolitana da capital mineira, enquanto seu cliente prestava depoimento. A família de Bruno, inclusive, já teria procurado outro defensor para o goleiro, apesar de a troca não ter sido realizada.

No dia 30, a OAB pode decidir pela suspensão preventiva de Quaresma, com base no parágrafo 3º do artigo 70 do Estatuto do Advogado. O texto prevê o afastamento em caso "de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia" e o julgamento será realizado com ou sem a presença de Quaresma.

O estatuto determina também que o procedimento deve ser concluído em no máximo 90 dias. O Estado tentou falar com Quaresma hoje, mas ele não foi localizado. A informação é de que ele estaria em Maceió (AL) para acompanhar trabalhos do perito criminal George Sanguinetti, contratado para auxiliar na defesa de Bruno em uma investigação paralela à realizada pela polícia.

Mudança. Dalledone já defende o braço direito do goleiro, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, deve assumir a defesa de Bruno, mas disse que cuidará apenas do atleta caso a substituição de Quaresma seja confirmada. Hoje, no acompanhamento de processos do Tribunal de Justiça, constava apenas Ércio Quaresma como advogado de Bruno, apesar de haver um pedido de substabelecimento - nomeação de outro advogado - na ação.

