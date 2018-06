Advogado de L. pede R$ 500 mil por danos Os advogados da adolescente L., que em novembro de 2007 ficou presa com 20 homens em uma cela da delegacia de Abaetetuba, no Pará, vão à Justiça com pedido de indenização por danos morais. Eles devem requerer o pagamento de R$ 500 mil e mais uma pensão de dois salários mínimos para o resto da vida. O pedido será apresentado hoje à Justiça, enumerando as várias violências sofridas pela menina à época, quando tinha apenas 15 anos.