Advogado diz que acusações têm um ''cunho político'' O atual secretário municipal da Saúde e ex-secretário de Gestão, Januário Montone, disse ontem por meio de sua Assessoria de Imprensa que nega com veemência qualquer relação com fornecedores de merenda para o Município e que as acusações são levianas. A Secretaria Municipal de Educação, por nota, disse desconhecer qualquer investigação. Sobre o levantamento da Fipe, a pasta informa que ele foi "recusado porque não atendia ao pedido de avaliação completa do processo de terceirização. O estudo original, prossegue o texto, apenas avaliava custos usando metodologia errada (comparava o custo da matéria-prima da merenda direta, sem considerar custos de armazenagem, transporte e funcionários de cozinha, contra o preço da merenda terceirizada). "A Prefeitura pediu que o estudo fosse refeito e completado. O estudo completo foi entregue em dezembro de 2008." A pasta assumiu a gestão da merenda neste ano. Antes, a responsabilidade era da Secretaria de Gestão - que, procurada ontem, não deu retorno. O advogado José Alexandre Amaral Carneiro, que defende a SP Alimentação, uma das principais investigadas, diz que soube da existência de um procedimento na Promotoria de Cidadania, mas que o promotor negou acesso aos autos. Sócio de Carneiro, o advogado Jonas Marzagão confirmou que a empresa já foi alvo de investigação, mas que as acusações sempre tiveram cunho político. "A merenda é de ótima qualidade, não existe cartel", disse. "A terceirização desse serviço é nova e há resistência." Geraldo Fabri, assessor da Geraldo J. Coan & Cia Ltda., outra empresa apontada pelo MP como cabeça do suposto esquema, disse não ter "recebido nada a esse respeito". "Não sabemos a origem disso, se há algum fundamento. Só conhecendo a denúncia para fazer qualquer pronunciamento."