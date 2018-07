Advogado é baleado perto do Maracanã O advogado Jorge Luís Pereira Albanessi, de 48 anos, foi baleado no início da tarde de hoje, durante assalto na Avenida Maracanã, na Tijuca, zona norte do Rio, por onde ele passava com sua moto. O acidente ocorreu na esquina da Avenida Maracanã com a Rua Pereira Nunes, ponto movimentado da Tijuca. Albanessi foi levado para o Hospital do Andaraí, onde passou por uma cirurgia. O motociclista levou um tiro no abdômem, com perfuração no fígado. Segundo a equipe médica o estado do advogado é delicado, inspirando cuidados. Ele está em observação. A motocicleta foi levada pelo bandido que atirou.