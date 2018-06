Advogado é preso por falsos perfis no Orkut O advogado Guilherme Gottardi, de 26 anos, foi preso em flagrante em Florianópolis, acusado de falsificar perfis no site de relacionamento Orkut. A prisão ocorreu em uma lan house, quando postava imagens. Segundo a acusação, Guilherme criou perfis falsos de uma colega de trabalho e do noivo dela. Nos perfis criados por ele, o noivo da vítima seria gay e a moça era difamada com base em informações profissionais.