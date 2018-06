Advogado nega que decisão signifique suspensão da lei O advogado do senador Heráclito Fortes (DEM-PI), Felipe Cascaes Sabino Bresciani, afirmou que não houve suspensão da aplicação da Lei da Ficha Limpa no caso do senador. Segundo ele, o pedido ao STF, que há mais de dez anos analisa o processo, era para que não pairasse nenhuma dúvida sobre o registro de sua candidatura. A iniciativa, diz, foi baseada na própria lei, que prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pelo tribunal.