Advogado vê ação política em blitz na casa de Netinho Investigado pela Polícia Civil e pela Justiça por suposta fraude na declaração de bens ao Tribunal Superior Eleitoral, o candidato do PC do B ao Senado, Netinho de Paula, protestou ontem contra a ação policial na casa dele. "São Paulo vive um "estado de sítio, a polícia age como quiser", protestou, durante comício em São Bernardo, no ABC. Segundo o advogado de Netinho, Alexandre Rollo, a busca policial na casa do candidato, no condomínio Alphaville 8, terça-feira, foi motivada por interesses políticos.