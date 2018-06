Advogados desafiam promotor a mostrar provas O criminalista Luiz Flávio Borges D"Urso, que defende João Vaccari Neto, rechaçou com veemência a acusação: "Posso afiançar que a denúncia é absolutamente improcedente. Um dos períodos em que a administração da Bancoop se portou com maior lisura e transparência foi na gestão Vaccari." O tesoureiro do PT não apareceu para depor na CPI. D"Urso asseverou: "Durante anos o promotor nunca apresentou nada. Não adianta ficar só no discurso. Com a denúncia, Vaccari terá a oportunidade de mostrar a verdade e mostrar que saneou a cooperativa."