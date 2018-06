Advogados vão ao CNJ contra greve Advogados públicos poderão acionar o CNJ contra magistrados que aderirem à operação padrão anunciada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Em campanha por reajuste salarial, a Ajufe defendeu que os juízes retenham intimações e citações de processos de interesse da União nas Varas Cíveis e de Execução Fiscal. Para o presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, Allan Titonelli Nunes, se a conduta for adotada, pode configurar crime de prevaricação. / MARIÂNGELA GALLUCCI