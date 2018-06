Aécio grava mensagem de apoio ao presidenciável

A gravação começou às 11h30, levou cerca de uma hora e foi feita nos estúdios da produtora do marqueteiro de Serra, Luiz Gonzalez, na Vila Leopoldina. A mensagem deve ser exibida ainda esta semana no horário eleitoral gratuito.

O vídeo faz parte da nova estratégia do PSDB para tentar impulsionar o nome de Serra.

A tática do partido é exibir, no horário político, depoimentos de tucanos, como o ex-prefeito de Curitiba Beto Richa, que lidera a disputa pelo governo do Paraná, e o candidato ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, também à frente dos adversários nas pesquisas eleitorais.