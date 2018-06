Aécio viaja para a Europa Na véspera do início do prazo oficial para a campanha eleitoral, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), candidato à reeleição, viajou de férias ontem para a Europa, acompanhado da filha Gabriela de 15 anos. Segundo a assessoria do Palácio da Liberdade, a viagem é de caráter particular, "está sendo custeada com recursos próprios, sem ônus para o erário". O governador deverá permanecer 10 dias fora do País. Aécio havia cogitado assistir às semifinais da Copa do Mundo, mas sua assessoria não confirmou se ele estará na Alemanha durante a fase decisiva do mundial. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Hugo Bengtsson assumiu o governo de Minas. O vice-governador Clésio Andrade (PL) e o presidente da Assembléia Legislativa, Mauri Torres (PSDB), não assumiram cargo, pois disputam a eleição de outubro. Eles precisaram viajar senão ficariam inelegíveis.