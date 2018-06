Aéreas permitem remarcar bilhete por causa da greve

SÃO PAULO - Por causa da greve dos pilotos de avião, comissários e agentes em terra prevista para a manhã desta quarta-feira, 3, as companhias aéreas flexibilizaram suas regras e estão permitindo que passageiros alterem o horário ou a data da viagem. A paralisação vai ocorrer em 12 aeroportos brasileiros entre as 6h e as 8h. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), cerca de 10% dos voos pode sofrer cancelamentos ou atrasos.

As empresas recomendam aos passageiros entrar em contato diretamente a companhia contratada para checar o status do voo, as quais irão informar sobre as condições de remarcação dos bilhetes diante da situação excepcional.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou em comunicado que passageiros, "especialmente com partidas marcadas para o horário da paralisação, se preferirem podem alterar os planos de viagem para outro horário ou uma nova data". Já os clientes que mantiverem os planos de viagem devem fazer o check-in antecipadamente e dar preferência aos canais eletrônico: sites das companhias, aplicativos mobile e totens de autoatendimento nos aeroportos.

O aeroportos afetados serão: Congonhas, Guarulhos e Viracopos (SP); Santos Dumont e Galeão (RJ); Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Brasília (DF), Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE). O Tribunal Superior do Trabalho determinou que aeronautas e aeroviários mantenham 80% do efetivo nesta quarta-feira, durante o período de carnaval e enquanto durar a greve.

Contato das aéreas:

Avianca: www.avianca.com.br; 4004-4040 (São Paulo e principais capitais); ou 0300-789-8160 (demais localidades)

Azul: www.voeazul.com.br; 4003 11 18 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 11 18 (demais localidades)

Gol: www.voegol.com.br; 0300 115 2121(Central de Atendimento)

TAM: www.tam.com.br; 4002-5700 (capitais) ou 0300 570 5700 (todo o Brasil)