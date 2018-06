Aéreas tem até 4ª para confirmar voos no Santos Dumont

As empresas aéreas interessadas em operar voos de longa distância no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, devem confirmar até quarta-feira, 17, com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), quantos horários de voos pretendem operar no terminal. Segundo informações das empresas que participaram do Fórum PanRotas - Tendências do Turismo 2009, em sorteio realizado na semana passada, a agência concedeu provisoriamente 17 pares de voos para a TAM, 16 para a Gol, 15 para a Trip, 12 para a Azul e 14 para a WebJet.

As empresas deverão entregar seus pedidos de hotrans (horário de transporte) no prazo máximo de 30 dias. Até agora, segundo a Anac, já fizeram o pedido a Azul e OceanAir. De acordo com o vice-presidente de marketing e serviços da Gol, Tarcísio Gargioni, a empresa ainda não definiu quais serão as novas rotas que pretende operar no Santos Dumont. "Estamos justamente fazendo o planejamento", disse. O executivo afirmou ainda que a empresa fará investimentos para a nova operação, mas não em frota.

O presidente da WebJet, Wagner Ferreira, adiantou que uma das rotas que pretende fazer a partir do Santos Dumont é Brasília. "As outras duas prefiro manter ainda em segredo", afirmou.

O presidente da Azul, Pedro Janot, por sua vez, disse que a empresa pretende oferecer voos do terminal para Porto Alegre, Brasília, Vitória, Curitiba, Campinas, Navegantes, Londrina, Goiânia e Aracaju. O executivo explicou ainda que as companhias poderão desistir de até 50% dos pares de voos solicitados. "Nossos planos são de iniciar operações no Santos Dumont em abril", afirmou.