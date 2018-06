Aeronautas e aeroviários fazem passeata em direção ao Galeão

SÃO PAULO - Cerca de 400 aeroviários e aeronautas começaram por volta das 9h30 desta quinta-feira, 1, uma passeata em direção ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, como parte da campanha salarial unificada das categorias. O grupo estava reunido desde as 8 horas, em frente a um posto de gasolina, próximo ao aeroporto.

Os aeronautas decidiram em assembleia, no último dia 28, com o objetivo de avançar nas negociações com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias - SNEA, pela redução do índice reivindicado para o reajuste salarial de 13% para 10%. O índice de 20% de aumento sobre as diárias também foi reduzido para 14%.

Já os aeroviários, em campanha unificada com os aeronautas, também reduziram os índices reivindicados para o aumento salarial e os pisos, em assembleia realizada ontem. A categoria reivindicava 20% de aumento salarial e diminuiu para 14%, e nos demais pisos da categoria diminuiu de 13% para 10% de aumento.

Caso as negociações não cheguem a um acordo, as categorias prometem entrar em greve na segunda quinzena de dezembro. Segundo o sindicato, a data só será divulgada próximo ao dia marcado.

Segundo o sindicato dos Aeroviários do Rio, a pauta com as reivindicações foi entregue no dia 1 de outubro, bem antes do prazo estabelecido, com o objetivo de evitar este contratempo. Cada categoria decidirá, em assembleia, os rumos da greve.