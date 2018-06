Aeronautas querem polícia fora da apuração O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) vai pedir ao ministro da Justiça, Tarso Genro, a exclusão das Polícias Federal e Civil da comissão que investiga os acidentes da Gol e da TAM. A presidente do SNA, Graziella Baggio, também quer que a apuração das causas do acidente da TAM leve em conta eventuais excessos de carga horária dos tripulantes, denúncia que tem se tornado freqüente com o aumento da concorrência entre as companhias. "Polícia é para crime. Acidente aéreo não é crime", disse o assessor de Segurança de Vôo do SNA, comandante Célio Eugênio de Abreu Júnior. Para ele, a polícia "criminalizou" a investigação do acidente da Gol, ocorrido em setembro: ao indiciar controladores de vôo por homicídio doloso, levou outros controladores a evitarem depor na comissão de investigação. Graziella disse estar preocupada com a violação de direitos trabalhistas. Ela contou que o sindicato criou um 0800 para denúncias de pilotos e comissários e está fazendo levantamento sobre as companhias que lideram as reclamações. Mas ressalvou que não tem informações de excessos impostos à tripulação do vôo TAM 3054. "A Anac está sendo ineficiente na fiscalização", reclamou, dizendo que o orçamento deste ano da Agência Nacional de Aviação é de R$ 150 milhões, mas só 6% foram reservados para fiscalização. A Anac rebate a crítica. Informa que, do orçamento previsto para este ano, R$ 44 milhões já foram gastos com despesa de pessoal e encargos sociais. Dos R$ 106 milhões restantes, garante que até agora 16% foram destinados para fiscalização.