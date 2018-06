Aeronáutica e Anac aprovam programa de segurança da aviação

O Comando da Aeronáutica e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovaram o Programa Brasileiro para a Segurança Operacional da Aviação Civil (PSO-BR). A portaria conjunta foi publicada na edição desta segunda-feira, 17, do Diário Oficial da União e tem efeito retroativo a 8 de janeiro deste ano.

O PSO-BR orienta a elaboração dos programas de segurança operacional específicos da Anac e do Comando da Aeronáutica, que devem estar alinhados com os compromissos assumidos pelo País em acordos internacionais. Eles devem contribuir para aumentar continuamente a segurança das operações de aviação no Brasil.

Para tanto, cada uma das instituições deve criar Programas de Segurança Operacional Específicos (PSOE) onde serão definidas as prioridades de regulação e supervisão, que vão descrever o gerenciamento de riscos, os resultados de planos executados para segurança e as análises e motivos para adoção de prioridades nesses planos.

As informações de interesse comum geradas deverão ser compatilhadas entre a Anac e a Aeronáutica, assim como entre os Estados, para que a avaliação de segurança e o processamento sejam maiores. Segundo a portaria, a direção dos dois órgãos devem orientar a estruturação dos PSOE para atender as necessidades do País e disponibilizar os recursos precisos para a implementação e manutenção dessas regras.

Atualizado às 14h39 para acréscimo de informações.