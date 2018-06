Aeronáutica e Funasa divulgam nomes de sobreviventes

O Comando da Aeronáutica e a Fundação Nacional de Saúde divulgaram nesta sexta-feira, 30, uma lista com o nome dos nove sobreviventes do acidente com a aeronave C-98 Caravan, que estava desaparecida desde quinta.

Veja também:

Segundo a nota divulgada, os sobreviventes estão a bordo de um helicóptero H-60 Blackhawk da Força Aérea Brasileira e de um helicóptero HM-3 Cougar do Exército Brasileiro. A previsão é de que as aeronaves cheguem ainda nesta tarde a a Cruzeiro do Sul (AC).

Os sobreviventes são:

1º Tenente Carlos Wagner Ottone Veiga

2º Tenente José Ananias da Silva Pereira

1º Sargento Edmar Simões Lourenço

Sra. Josiléia Vanessa de Almeida

Sra. Maria das Graças Rodrigues Nobre

Sra. Maria das Dores Silva Carvalho

Sra. Marina de Almeida Lima

Sra. Diana Rodrigues Soares

Sr. Marcelo Nápoles de Melo

O funcionário da Funasa João de Abreu Filho e o suboficial Marcelo dos Santos Dias seguem desaparecidos.