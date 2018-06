Aeronáutica encontra vestígios de avião desaparecido na Bahia

A Aeronáutica divulgou uma nota no começo da tarde desta terça-feira, 6, comunicando ter encontrado vestígios do bimotor empresa de táxi aéreo Aero Star que desapareceu na última sexta, 2, com seis pessoas a bordo, no sul da Bahia. Segundo o comunicado, o Comando da Aeronáutica confirmou que a aeronave Bandeirante P-95 "Bandeirulha", da Força Aérea Brasileira, encontrou partes da aeronave Cessna de prefixo PT-JGX, na região de Barra Grande, litoral da Bahia. Por conta disto, as equipes do Salvaero, órgão da FAB que coordena a operação, concentraram suas buscas naquela região. A aeronave levava cinco ingleses que haviam partido de Salvador com destino a Ilhéus. Estavam a bordo o presidente da empresa de investimentos turísticos Worldwide Destinations (WWD), Sean Woodhall, o representante da WWD no Brasil, Ricky Every, o presidente da empresa de gerenciamento Diamond Lifestyle Holdings, Alan Trevor Kempson, e o executivo da empresa Michael Hogess, todos ingleses - além do piloto Clóvis Revault de Figueiredo e Silva, de 61 anos, e o co-piloto Leandro Oliveira Veloso, de 34. O bimotor desapareceu na noite de sexta quando se aproximava para pouso em Ilhéus, a 458 quilômetros ao sul de Salvador. O avião havia decolado da capital baiana às 17 horas.