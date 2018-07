Aeronáutica identifica avião que caiu no interior de SP O Departamento de Aviação Civil (DAC) conseguiu identificar o prefixo do avião que caiu no domingo, à noite, numa fazenda na cidade de Guaraci, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. É um bimotor, de 1977, prefixo PTE-RX, e está em nome de José Carlos Ferreira Pimentel. Técnicos do DAC estiveram nesta segunda-feira recolhendo pedaços da fuselagem que serão levadas para análise em São Paulo. O impacto foi tão grande que parte da aeronave e o motor ficaram enterrados no chão e todos os ocupantes que estavam a bordo morreram. Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, de acordo com o DAC, ainda não é possível saber quantas pessoas viajavam no aparelho e nenhuma vítima foi identificada.